Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Съемки фильма начнутся в сентябре этого года.

Оскароносный актер и музыкант Джаред Лето может сыграть роль серийного убийцы в триллере "Мелочи", в котором также сыграют Дензел Вашингтон и Рами Малек. Об этом сообщает Variety.

Сюжет фильма расскажет историю бывшего помощнике шерифа, который объединяется с профессиональным детективом с целью поимки серийного убийцы. Параллельно с расследованием персонажам предстоит решит личные проблемы и разобраться с прошлым.

Режиссером и сценаристом картины выступит постановщик "Спасти мистера Бэнкса" и "В погоне за Бонни и Клайдом" Джон Ли Хэнкок. Съемки фильма начнутся в сентябре этого года.

Фото:скриншот фильма "Бегущий по лезвию"