Двух жителей ДНР предостерегли от сотрудничества с разведкой Украины

Мужчины могли попасть под влияние спецслужб противника.

Российские силовики по Донецкой народной республики объявили официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям нового региона страны за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. В пресс-службе УФСБ по ДНР заметили, что силами органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов выявили мужчин, которые попали в условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 и 275 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией и государственной измене.

Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят. речь одного из местных жителей после предупреждения

В профильном надзорном ведомстве напомнили, что своевременное обращение в органы безопасности, а также деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволит избежать подозреваемым уголовной ответственности.

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Фото и видео: Пресс-служба УФСБ по ДНР