Отмечается, что подозреваемый получил от "неустановленного соучастника задание" по совершению теракта.

В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. Об этом заявила руководитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По данным следствия, теракт собирался совершить мужчина. Отмечается, что подозреваемый получил от "неустановленного соучастника задание" по совершению теракта на одной из железнодорожных станций. Он забрал взрывное вещество из тайника в одном из лесопарков столицы, а затем приехал в Юго-Западный административный округ, чтобы забрать детонатор. После этого мужчину задержали силовики.

После задержания подозреваемый сообщил, что сотрудник спецслужб, который поручил тому устроить теракт, обещал после каждого задания вывести его на территорию Украины, но этого так и не произошло. Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа.

Видео: УФСБ России по Москве и Московской области