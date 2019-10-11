ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа

Задержанный гражданин России был завербован боевиками одной из украинских террористических организаций.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в военкомате Воронежа. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

В опубликованном релизе отмечается, что задержанный гражданин России был завербован боевиками одной из украинских террористических организаций. Он планировал по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата, после чего должен был уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

По месту жительства задержанного сотрудники ФСБ изъяли компоненты для изготовления взрывчатки. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Мужчина заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб.

Видео: ЦОС ФСБ России