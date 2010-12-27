Двух мужчин нашли мертвыми в парадной дома в Петербурге

Рядом с ними нашли еще живого человека.

Как сообщил телеканал "Рен-ТВ", в субботу, 2 октября, в парадной дома, расположенного на Будапештской улице, были обнаружены трупы двух мужчин.

При детальном осмотре места происшествия был замечен еще один человек, находящийся в тяжелом состоянии. Его забрала карета скорой помощи.

По предварительной информации, они употребляли наркотические вещества, передозировка которыми и послужила причиной смерти двух мужчин.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кузбасе от передозировки таблетками погибла годовалая девочка.

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