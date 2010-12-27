В Кузбассе умерла годовалая девочка, отравившись таблетками

Малышка осталась в комнате одна всего на несколько минут.

В Белово Кемеровской области насмерть отравилась таблетками годовалая девочка.

Трагедия произошла 25 октября. Молодая 20-летняя мама с дочерью в возрасте 1 года и 2 месяца пришла в гости к родственникам. Пока мать находилась в одной комнате, ребенок остался без присмотра взрослых на несколько минут в другой. Зайдя в комнату к девочке, мать увидела рассыпанные таблетки возле малышки. Предположив, что дочь могла наглотаться лекарств, женщина вызвала рвоту дочери и уложила затем ее спать.

Вечером ребенок почувствовал себя плохо, и мать вызвала "скорую". По приезде в больницу врачи констатировали смерть девочки. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка, действиям матери будет дана юридическая оценка. СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу

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Фото:Рixabay