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В квартире на Малой Десятинной нашли разлагающиеся трупы молодой пары
Вчера, 12:00
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Rybka123

В квартире на Малой Десятинной нашли разлагающиеся трупы молодой пары

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Тела погибших обнаружили соседи.

В одной из квартир Приморского района нашли трупы молодой пары. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, тела молодых людей обнаружили соседи в съемной квартире на Малой Десятинной улице. Все обстоятельства гибели пары предстоит выяснить сотрудникам полиции. Тела отправили в морг для выяснения причин смерти. В социальных сетях очевидцы рассказали, что погибшие не ссорились и планировали в скором времени приобрести автомобиль.

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Фото: Piter.TV

Теги: малая десятинная улица, труп молодой пары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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