В Приморском районе молодые люди ограбили магазин ради алкоголя и продуктов

В Приморском районе грабители вынесли со склада коробки с продуктами и алкоголем.

В Приморском районе задержаны молодые люди, ограбившие продуктовый магазин ради алкогольных напитков. Продукцию преступники унесли со склада. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 3 декабря по Малой Десятинной улице. Сотрудники складского помещения при магазине обнаружили пропажу некоторых продуктов и алкоголя, после чего обратились в правоохранительные органы. На место происшествия сразу прибыли оперативники. Они увидели припаркованный рядом со входом в здание автомобиль “ВАЗ”. В него двое неизвестных загружали коробки. Злоумышленники выдали себя, став нервно оглядываться по сторонам, заметив приближение представителей закона. Воры сделали попытку уехать, но наряд решил задержать подозрительных граждан.

Задержанными оказались 19-летний и 23-летний юноши. После просмотра записи с камер видеонаблюдения, следствие перестало сомневаться в причастности молодых людей в краже из магазина. Сообщается, что всю продукцию у грабителей изъяли. В их отношении возбуждено уголовное дело.