Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны подсветят триколором 22 августа

В субботу в России отметят День Государственного флага РФ.

В субботу, 22 августа, в России будут отмечать День Государственного флага РФ. В честь праздника Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны в Петербурге подсветят триколором. Об этом рассказали в пресс-службе "Ленсвета".

Вечером и ночью 113 светящихся элементов на фонарях и 600 светильников на мосту окрасятся в белые, синие и красные цвета, особую подсветку подключат дистанционно. Отмечается, что такое управление стало возможным после модернизации объектов наружного освещения в Петербурге. Светодиодное оборудование почти не влияет на потребление электроэнергии.

Сквер у метро "Проспект Ветеранов" станет светлее.

Фото: lensvet.spb.ru