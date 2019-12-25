Сквер у метро "Проспект Ветеранов" станет светлее

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого обновят наружное освещение.

Сквер недалеко от метро "Проспект Ветеранов", расположенный на пересечении упомянутого проспекта и улицы Танкиста Хрустицкого, станет светлее. Как рассказали в пресс-службе Смольного, на участке началась реконструкция наружного освещения.

Отмечается, что светильники, служащие скверу с 1985 года, нуждаются в комплексной модернизации. Вдоль аллей смонтируют 36 фонарей со светодиодными лампами, а в земле проложат новые кабельные линии. Светильники будут потреблять лишь 1,8 кВт электроэнергии, но при этом светить ярче. Пока на объекте определили месторасположение опор, ведут земляные работы по подготовке траншей. Уже осенью сквер будет полностью освещен.

Ранее мы писали, что на улице Подрезова обновили наружное освещение.

Фото: Piter.TV