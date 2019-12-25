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На улице Подрезова обновили наружное освещение
Сегодня, 9:26
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На улице Подрезова обновили наружное освещение

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Участок Петроградского района стал светлее для пешеходов и автомобилистов.

На улице Подрезова в Петроградском районе Петербурга установили новые светильники, завершив капитальный ремонт наружного освещения на участке. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

Отмечается, что территория от Большого проспекта Петроградской стороны до Чкаловского и Левашовского проспектов стала светлее и комфортнее для пешеходов и автомобилистов. На улице заработали 22 мощных светильника, прикрепленных к тросовых растяжкам. В ходе работ специалисты проложили 560 метров воздушных линий.

Также мы сообщали, что в Петербурге приступили к ремонту еще двух улиц.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"

Теги: ленсвет, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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