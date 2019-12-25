В Петербурге приступили к ремонту еще двух улиц

Рабочие обновят Ириновский проспект и Комсомольскую улицу.

Во вторник, 21 июля, петербургские дорожники приступили к ремонту еще двух улиц. Как сообщили в пресс-службе Смольного, рабочие взялись обновлять Ириновский проспект в Красногвардейском районе и Комсомольскую улицу в Пушкинском районе города.

Почти 2,7 километра Ириновского проспекта с проезжей частью и тротуарами отремонтирует АО "ВАД", на работы выделено 220,95 млн рублей. На Комсомольской улице обновят 541 метр проезжей части, ремонт обойдется в 3,5 млн. рублей.

Также мы рассказывали, что на путепроводе "Автово" в Петербурге отремонтируют тротуары.

Фото: Piter.TV