Двое выходцев из Узбекистана забили молотком приятеля и сбросили тело в Финский залив

В результате 20 августа в Москве был задержан один подозреваемый, который и рассказал о жестокой расправе в квартире на улице Короленко в Петербурге.

В пятницу, 20 авугста, в Петербурге сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в жестоком убийстве мужчины. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, двое выходцев из Узбекистана забили пропавшего осенью 2020 года мигранта. Они завернули его в ковер, вывезли в Кронштадт и скинули тело с дамбы в Финский залив.

О пропаже мужчины сообщила еще 23 марта гражданка Узбекистана, позже было возбуждено уголовное дело. В результате 20 августа в Москве был задержан один подозреваемый, который и рассказал о жестокой расправе в квартире на улице Короленко в Петербурге. Она произошла 4 сентября 2020 года.

Оперативники установили, что второй преступник покинул страну. Его собираются объявить в федеральный и международный розыск. В ближайшее время тело убитого мигранта будут искать водолазы.

Ранее на юге Петербурга полицейские провели миграционный профилактический рейд.

Фото: Piter.tv