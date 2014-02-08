Двое пострадавших оказались в больнице после пожара в Петербурге

На Правобережном рынке огонь захватил здание.

На Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга вечером 10 декабря произошёл пожар. Возгорание охватило двухэтажное здание размером 25 на 100 м. Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м.

По информации "Фонтанки", пострадали двое: 52-летняя женщина получила отравление угарным газом, а мужчина травмировался после прыжка со второго этажа, пытаясь покинуть здание. Их жизни не угрожает опасность.

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу также сообщили о 55-летнем пострадавшем мужчине. На месте работают пожарные расчёты, продолжается ликвидация последствий возгорания.

Фото: Piter.TV