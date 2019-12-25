Двое мужчин во время тушения пожара вынесли из квартиры в Пушкине 22 тысячи долларов

В пятницу, 5 августа, во время тушения пожара из квартиры в Пушкине вынесли 22 тысячи долларов. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире дома на Колпинском шоссе. Жильцы пытались тушить огонь своими силами до приезда спасателей. Во время тушения двое неизвестных мужчин проникли в квартиру под предлогом поиска кошки, однако вышли оттуда без нее.
Полиция разыскивает преступников и выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге девятиклассница воткнула нож в грудь подростка во время ссоры.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все