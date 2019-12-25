Двое мужчин осуждены за фиктивную утилизацию медотходов в 40 больницах Петербурга и Ленобласти

Генеральный директор ООО УК Белый Трест Виктор Аксенов и его сообщник Александр Сулягин признаны виновными в мошенничестве.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор генеральному директору ООО "УК "Белый Трест" Виктору Аксенову и его сообщнику Александру Сулягину. Мужчин признали виновными в мошенничестве при утилизации медицинских отходов. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, в 2018–2019 годах злоумышленники участвовали в электронных аукционах на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медотходов класса Б.

У них не было надлежащего оборудования для утилизации, однако они побеждали в торгах и, заключив контракты с медучреждениями, вывозили отходы. Обязательства по ликвидации изделий они не выполняли, но для отчётности изготавливали фиктивные документы о сжигании. Таким образом сообщники присвоили более 5,2 миллиона рублей у 40 больниц Петербурга и Ленинградской области, включая Детскую городскую больницу №73, где ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Суд назначил Аксенову пять лет условно с испытательным сроком четыре года, Сулягину – шесть лет условно с испытательным сроком пять лет. Фигуранты дела отказались признавать свою вину.

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Фото: Piter.TV