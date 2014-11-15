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Швейцарцы, проникшие в кабину машиниста на станции "Рыбацкое", заплатят штраф
Сегодня, 15:36
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Швейцарцы, проникшие в кабину машиниста на станции "Рыбацкое", заплатят штраф

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Молодые люди вину признали.

Мировой судья судебного участка №149 Петербурга привлекла к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ двух граждан Швейцарии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 3 сентября. 

Фигуранты 25 августа, находясь в вагоне электропоезда на станции "Рыбацкое", открыли заднюю дверь четырехгранным ключом и проникли в кабину машиниста. Полицейские выяснили, что один из них на родине работает в подземке, и ему стало интересно, "каким оборудованием пользуются машинисты в петербургском метро". 

Молодые люди вину признали, просили суд о рассмотрении дел в их отсутствие. Суд назначил каждому штраф в 20 тыс. рублей с конфискацией ключа.

Ранее на Piter.TV: самогонщика в Петербурге оштрафовали на 3,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кабина машиниста, метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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