Самогонщика в Петербурге оштрафовали на 3,6 млн рублей

Весь обнаруженный алкоголь был изъят.

Мужчина был оштрафован за незаконное производство и продажу алкоголя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Согласно версии следствия, в 2022 году мужчина занимался незаконным производством алкоголя в гаражах Красногвардейского и Московского районов. Он клеил на бутылки этикетки известного бренда, а затем продавал их местным жителям.

Весь обнаруженный алкоголь был изъят. Суд признал мужчину виновным по статьям о продаже контрафактного алкоголя и незаконном использовании чужого товарного знака. Ему придется выплатить штраф в размере 3,6 миллиона рублей.

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