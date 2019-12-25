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Самогонщика в Петербурге оштрафовали на 3,6 млн рублей
Сегодня, 16:59
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Самогонщика в Петербурге оштрафовали на 3,6 млн рублей

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Весь обнаруженный алкоголь был изъят.

Мужчина был оштрафован за незаконное производство и продажу алкоголя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Согласно версии следствия, в 2022 году мужчина занимался незаконным производством алкоголя в гаражах Красногвардейского и Московского районов. Он клеил на бутылки этикетки известного бренда, а затем продавал их местным жителям.

Весь обнаруженный алкоголь был изъят. Суд признал мужчину виновным по статьям о продаже контрафактного алкоголя и незаконном использовании чужого товарного знака. Ему придется выплатить штраф в размере 3,6 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга займется пересмотром дела о рабочем, погибшем на Октябрьской набережной.

Фото: Pxhere 

Теги: прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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