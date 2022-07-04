Суд Петербурга займется пересмотром дела о рабочем, погибшем на Октябрьской набережной

Трагедия произошла в апреле прошлого года.

Невский районный суд снова рассмотрит дело о смерти рабочего на стройплощадке на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Водитель погрузчика выбросил строительный мусор в контейнер, не заметив там рабочего. В результате рабочий скончался на месте.

В сентябре суд прекратил уголовное дело против водителя погрузчика по статье о причинении смерти по неосторожности. Это произошло из-за примирения с родственниками погибшего.

В кассационном представлении прокурор просил отменить решение суда, поскольку преступление связано с жизнью человека. В итоге кассационное представление было удовлетворено, и дело было направлено на новое судебное рассмотрение, но уже другим составом суда.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом грузовой поезд сбил девочку-подростка.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга