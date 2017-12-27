Двое братьев на микроавтобусе незаконно прорвались в Россию через Выборгскую таможню

В Ленобласти преступники незаконно проехали через границу в Россию, нанеся увечья сотруднику таможни.

Двое мужчин на микроавтобусе незаконно переехали через границу с Россией. Сообщается, что молодые люди пересекли пост “Торфяновка”, где применили насильственные действия к сотруднику таможни, и скрылись на транспортном средстве. Позже его обнаружили пустым на обочине дороги.

Инцидент произошел около шести часов утра 27 декабря. Микроавтобус с преступниками оказался в зоне ответственности инспекторов в Выборгском районе Ленобласти. Там злоумышленника предложили пройти углубленный досмотр, чтобы пройти рентген. Такая ситуация не устроила мужчин. Они выкинули представителя закона из микроавтобуса и уехали. Во время побега мужчины повредили шлагбаум. Пострадавший инспектор отделался легкими травмами.

В настоящий момент охранная территория данного таможенного пункта усилена автоматчиками. По предварительной информации, в машине находился нелегальный груз, который не должны были увидеть сотрудники правоохранительных органов и таможни. Личность преступников установлена. Ими оказались два брата. Один из них имеет гражданство Финляндии, другой - российское. Они находятся в розыске.