Движение транспорта ограничат в Калининском, Курортном и Московском районах с 20 июля

В ведомстве просят водителей заранее планировать маршрут следования.

В трех районах Петербурга ограничат и закроют движение с 20 июля, рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Калининском районе по 26 июля закроют движение транспорта у дома 31 по улице Руставели, по 2 августа – у дома 43 по той же улице.

В Курортном районе по 31 июля ограничат движение на улице Танкистов в поселке Белоостров от Скандинавского шоссе до административной границы города. Кроме того, по 26 сентября не получится проехать по Моховой улице в Зеленогорске от 2-й Лесной улицы до 3-й Лесной улицы.

В Московском районе по 7 августа закроют движение по Цветочной улице от Иркутской улицы до Рощинской улицы, включая перекресток с Иркутской улицей.

В ведомстве просят водителей заранее планировать маршрут следования.

Ранее мы сообщали о том, что съемки фильма "Холоп" ограничат движение в центре Петербурга 20 и 21 июля.

Фото: Piter.TV