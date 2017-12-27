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В Ленобласти 28 января ограничат движение из-за марафона "Дорога жизни"
Сегодня, 13:11
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Shdaria
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В Ленобласти 28 января ограничат движение из-за марафона "Дорога жизни"

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В Ленобласти ограничат движение в связи с марафоном "Дорога жизни", приуроченного ко Дню полного снятия блокады Ленинграда.

В Петербурге зимний легкоатлетический марафон "Дорога жизни", который состоится в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда, ограничит движение транспорта в Ленобласти 28 января.

Так, в воскресенье с 11.00 до 15.00 закроют движение от монумента "Разорванное кольцо" до поселка Борисова Грива. Также с 11.00 до 18.00 по маршруту поселок Борисова Грива - Ириновка - Рахья - Углово - Романовка -  Всеволожск будет закрыто транспортное движение, об этом собщают в пресс-службе ГИБДД.

Кроме того, с 11.00 до 18.00 будет ограничено движение по одной стороне Дороге Жизни на участке от поворота на Ковалевское кладбище до Всеволожска.

Фото: "ВК" - "49-й международный марафон "Дорога жизни"

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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