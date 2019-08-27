Движение транспорта 24 октября ограничат на девяти трассах в Ленобласти

На участках будут проводить различные дорожные работы.

В понедельник, 24 октября, на девяти трассах в Ленобласти ограничат движение. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, будут ограничены участки с 12-го по 179-й километр трассы Р-21 "Кола", с 593-го по 674-й километр трассы М-10 "Россия", с 106-го по 149-й километр трассы Р-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", с 479-го по 532-й километр трассы А-114 "Вологда – Тихвин", с 43-го по 99-й километр трассы А-180 "Нарва".

Также ограничения коснутся первого подъезда к Луге на трассе Р-23, с 47-го по 100-й километр, а также первого подъезда к Выборгу с нулевого по шестой километры трассы Р-181 "Скандинавия". Проезд также ограничат на трассах А-181 "Магистральная" и А-121 "Сортавала.

На участках установят дорожные знаки, отремонтируют дорогу и обочины, очистят асфальт, уберут мусор и очистят разделительные полосы.

Фото: Piter.tv