В Петербурге на дня дня изменят движение трамвая №60

Движение по улицам Маршала Казакова и Десантников закроется из-за работ по реконструкции контактной сети.

Вечером 17 и 18 декабря трамвай №60 изменит свое привычное движение по улицам Маршала Казакова и Десантников. Из-за работ по реконструкции контактной сети движение закроется по данным участкам с 23:30 до 04:30. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

В это время трамвай будет держать путь от конечной станции "ЛЭМЗ" по действующей трассе до улицы Десантников, далее – по Петергофскому шоссе, проспекту Стачек, Кронштадтской улице и по действующей трассе до конечной станции "Завод "Северная верфь".

Ранее мы рассказывали об ограничениях на дорогах, которые будут действовать до 24 декабря.

Фото: Piter.TV