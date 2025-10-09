Движение трамваев и троллейбусов по Лиговскому проспекту временно закроют

Временные ограничения коснутся проезда с 5:00 11 октября до 5:00 13 октября.

В связи с проведением ремонтных работ на дорогах временное закрытие движения трамваев предусмотрено на Лиговском проспекте рядом с Кузнечным переулком. Временные ограничения коснутся проезда с 5:00 11 октября до 5:00 13 октября, о чём проинформировал "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП "Горэлектротранс".

Маршруты следования трамваев будут скорректированы следующим образом:

Трамвай №16 проследует от конечной остановки "Трамвайный парк №3" по улицам Котовского, Большому Монетному, Чапаева, через Гренадерский мост, улицу Гренадерскую, Большой Сампсониевский проспект, улицу Смолячкова, Лесной проспект (при движении обратно — через Гренадерскую улицу), улицу академика Лебедева, Литейный мост, Литейный проспект, Владимирский проспект, Колокольную улицу, улицу Марата, Звенигородскую улицу, Загородный проспект, 1-ю Красноармейскую улицу, Троицкий проспект, Лермонтовский проспект, Садовую улицу, Старо-Петергофский проспект до конечной остановки "Площадь Стачек".

Трамвай №25 проследует от конечной станции "метро Купчино" по действующему маршруту до Расстанной улицы, далее — по Расстанному переулку, набережной реки Волковки, Мгинской улице до конечной остановки "улица Самойлова".

Трамвай №49 отправится от конечной остановки "Малая Балканская улица" по существующему маршруту до Расстанной улицы, затем — по Расстанному переулку, набережной реки Волковки, Мгинской улице до конечной остановки "улица Самойлова".

Дополнительно, с 5:00 11 октября до 5:00 12 октября изменится маршрут движения троллейбуса №42, чтобы исключить проезд по обособленным путям трамваев. Маршрут троллейбуса №42 будет выглядеть так: от конечной остановки "железнодорожная станция "Сортировочная"" по прежней схеме маршрута до пересечения Лиговского проспекта и Свечного переулка, затем съезжает с выделенной линии на обычный путь и продолжает движение до конечной остановки "Московский вокзал". Обратное направление пройдёт по той же схеме, минуя выделенную линию до Свечного переулка, возвращаясь обратно на выделенную трассу после пересечения Лиговского проспекта и Свечного переулка, продолжая двигаться по привычному маршруту до конечной остановки "железнодорожная станция "Сортировочная"".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"