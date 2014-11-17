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Движение по набережной реки Мойки перекрыли из-за прорыва трубы с холодной водой
Сегодня, 17:23
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nadezhda_sib

Движение по набережной реки Мойки перекрыли из-за прорыва трубы с холодной водой

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На месте работают специалисты.

Водителей предупредили о том, что из-за вытекания холодной воды на участке набережной реки Мойки закрыто движение транспорта. Об этом днем 11-го февраля сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Речь идет об участке от Кирпичного переулка до Гороховой улицы. Напомним, что за холодное водоснабжение отвечает "Водоканал Санкт-Петербурга". На месте работают специалисты. 

Также на данный момент "Водоканал" проводит реконструкцию тоннельного канализационного коллектора на набережной реки Мойки. Общая длина тоннельного коллектора составляет более километра. В связи с этим на дороге размещено оборудование и защитные ограждения. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: набережная реки мойки, прорыв трубы, холодная вода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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