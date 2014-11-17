Движение по набережной реки Мойки перекрыли из-за прорыва трубы с холодной водой

На месте работают специалисты.

Водителей предупредили о том, что из-за вытекания холодной воды на участке набережной реки Мойки закрыто движение транспорта. Об этом днем 11-го февраля сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Речь идет об участке от Кирпичного переулка до Гороховой улицы. Напомним, что за холодное водоснабжение отвечает "Водоканал Санкт-Петербурга". На месте работают специалисты.

Также на данный момент "Водоканал" проводит реконструкцию тоннельного канализационного коллектора на набережной реки Мойки. Общая длина тоннельного коллектора составляет более километра. В связи с этим на дороге размещено оборудование и защитные ограждения.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV