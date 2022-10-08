Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом

Судоходные арки не пострадали.

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили из-за загоревшейся на переправе цистерны. Соответствующее заявление сделали региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты объяснили, что также приостановлено движение железнодорожных составом по транспортному переходу через Керченский пролив. В собственном Telegram-канале советник главы полуострова Олег Крючков написал о том, на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. При этом судоходные арки не были повреждены. В настоящее время чиновник не говорит о причинах и обстоятельствах воспламенения, так как инцидент изучается.

Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара. Олег Крючков, замглавы Крыма

Напомним, что Крымский мост является самой протяженной российской переправой. Общая длина моста составляет 19 километров. Автомобильную часть строители ввели в эксплуатацию в мае 2018 года, а железнодорожную - с декабря 2019 года.

На трассе М-10 частично перекроют мост через Тосно.

Фото и видео: социальные сети, Telegram / BAZA, Mash