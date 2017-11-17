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Автомобилисты: движение по городу частично закрыто из-за прибытия президента России

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В Петербурге частично перекрыто движение из-за прибытия Владимира Путина.

В Санкт-Петербурге на КАД днем 17 ноября образовалась пробка. Водители автомобилей рассказывают, что закрыто движение по участку внутреннего кольца между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД. Также очевидцы подчерквают, что перекрыта правая сторона улицы Декабристов и конец Английского проспекта, а также Обводный канал у метро Балтийская.

Отметим, что сегодня в Петербург приезжает президент России Владимир Путин, чтобы принять участие в культурном форуме. Также автомобилисты сообщают, что утром 17 ноября в центре города были эвакуированы машины. 

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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