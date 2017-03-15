Две столицы запустят совместные программы детского туризма в следующем году

Раньше подобные проекты уже существовали и показали свою эффективность.

В пятницу, 2 апреля, председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что Петербург и Москва будут разрабатывать совместную программу детского туризма, в рамках которой также будут обмениваться опытом.

По словам Корнеева, обе столицы словно учебник под открытым небом. Программы, созданные двумя городами, смогут хорошо работать для организации школьного туризма. Чиновник считает, что каждая российская семья обязана хоть раз в жизни привезти детей в Москву и Петербург.

Также отмечается, что раньше такие проекты существовали и доказали свою эффективность. Помимо этого председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева отметила, что от Москвы была представлена программа "Город открытий", в рамкой которой принимали школьников из разных регионов страны, в том числе, Петербурга. Но она была неэффективна из-за пандемии.

Ранее мы писали, что названы популярные у туристов места в Ленобласти.

Фото: Pixabay