Две машины столкнулись при повороте с Ветеранов на Пилютова

Очевидцы утверждают, что "дорога была пустой," и водителям ничего не мешало.

В воскресенье утром, 15 марта, два автомобиля столкнулись при повороте с улицы Ветеранов на улицу Летчика Пилютова. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети " Вконтакте".

На фотографиях видно, что машины сильно не пострадали. В комментариях удивляются тому, как столкновение могло произойти на "пустой дороге", а также ласково называют случившееся "утренним поцелуем".

Ранее мы писали, что "Audi" врезалась в отбойник на КАД.

Фото: vk.com/spb_today