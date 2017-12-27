Две девочки, увезенные незаконно отцом из Твери, найдены в Петербурге

Похищенных из Твери детей вернули матери в Петербурге.

Двух похищенных из Твери девочек обнаружили правоохранительные органы Петербурга. Сообщается, что детей от матери увез их отец. Мужчина скрылся с ними в Северной столице. Определить местоположение украденных школьниц полиция смогла благодаря записям в секции балета.

Отметим, что по решению Центрального районного суда Твери дети должны были проживать с матерью однако, отца не устроила такая ситуация и он увез “кровиночек” в неизвестном направлении. Сотрудники межрайонного отдела особых делопроизводств УФССП возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

Известно, что отец-киднеппер записал одну из девочек в танцевальную группу в Северной столице. Органы опеки, судебный пристав и мать ребенка встретили девочку прямо у дверей балетной школы. После разговора с ней был установлен адрес, по которому проживает вторая похищенная и отец.