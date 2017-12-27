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Две девочки, увезенные незаконно отцом из Твери, найдены в Петербурге
Вчера, 22:34
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lesjasap
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Две девочки, увезенные незаконно отцом из Твери, найдены в Петербурге

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Похищенных из Твери детей вернули матери в Петербурге.

Двух похищенных из Твери девочек обнаружили правоохранительные органы Петербурга. Сообщается, что детей от матери увез их отец. Мужчина скрылся с ними в Северной столице. Определить местоположение украденных школьниц полиция смогла благодаря записям в секции  балета.
 
Отметим, что по решению Центрального районного суда Твери дети должны были проживать с матерью однако, отца не устроила такая ситуация и он увез “кровиночек” в неизвестном направлении. Сотрудники межрайонного отдела особых делопроизводств УФССП возбудили уголовное дело в отношении мужчины.
 
Известно, что отец-киднеппер записал одну из девочек в танцевальную группу в Северной столице. Органы опеки, судебный пристав и мать ребенка встретили девочку прямо у дверей балетной школы. После разговора с ней был установлен адрес, по которому проживает вторая похищенная и отец. 
Теги: балетная школа , дети найдены , похищение детей , танцы , тверь
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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