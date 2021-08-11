Два осужденных сбежали из суда в Рощино: видео

Бегство братьев Мигутиных из суда после оглашения приговора попало на видео.

Бегство двоих осужденных братьев Мигутиных из здания суда в Рощино попало на записи камер видеонаблюдения. Спустя два дня после побега видеозапись опубликовало издание Baza.

На записях видны все перемещения осужденных сразу после оглашения приговора - 40-летнего Николая суд приговорил к году лишения свободы, 35-летнего Михаила к двум с половиной годам. Отбывать наказание обоим предстояло в колонии строгого режима. Из здания осужденные выбрались через окно; в данный момент оба объявлены в розыск.

О побеге стало известно 9 августа от помощника мирового судьи.