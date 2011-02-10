Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

Форварда признали второй звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Детройтом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Хоккеист помог отличиться Крису Крайдеру, а позже стал автором четвертой шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 12 матчей и набрал 20 (7+13) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET