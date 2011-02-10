Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

"Рейнджерс" одержали победу над "Детройтом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Хоккеист помог отличиться Крису Крайдеру, а позже стал автором четвертой шайбы в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 12 матчей и набрал 20 (7+13) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Монреалем".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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