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Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Монреалем"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Монреалем" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был назван первой звездой матча. Россиянин открыл счет на 22-й секунде первого периода. Он также отметился голевой передачей на Ника Пола.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 13 матчей и набрал 22 (10+12) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" разгромить "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк монреаль канадиенс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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