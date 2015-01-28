Передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" разгромить "Эдмонтон"

Россиянин набрал 10-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Куинна Хьюза, который забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 12 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET