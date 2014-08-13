Два незадачливых вора пытались украсть колесо с чужой машины в Петербурге

Уроженцы Петербурга и Ростова-на-Дону пытались снять покрышку с чужой машины, чтобы поставить на свою.

В среду, 25 марта, в Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии и ГАИ задержали двух молодых людей, которые пытались похитить колесо с чужого автомобиля. Поводом для кражи стала поломка их собственной машины: молодые люди решили не покупать новую покрышку, а просто "позаимствовать" её с похожей иномарки, припаркованной рядом.

Днём в полицию обратился местный житель, сообщивший, что двое неизвестных пытаются снять колесо с автомобиля, принадлежащего его соседу. На место происшествия оперативно прибыли наряды вневедомственной охраны и Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

У дома по улице Козлова стражи порядка застали 18- и 19-летних молодых людей, которые уже приступили к "операции" по снятию переднего левого колеса. Как выяснилось, во время поездки на своей машине они повредили собственное колесо и решили заменить его исправным, взятым с чужого автомобиля похожей модели, припаркованного неподалёку.

Задержанные — безработные уроженцы Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону — были доставлены в 8-й отдел полиции. В отношении них возбуждено дело по факту покушения на кражу.

