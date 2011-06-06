Два катера столкнулись в акватории Выборгского залива

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту навала маломерного судна на прогулочный катер в акватории Выборгского залива. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

В воскресенье, 17 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Финском заливе в Выборгском районе Ленобласти столкнулись два катера. Установлено, что в акватории Выборгского залива маломерное судно задело по касательной прогулочный катер. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте