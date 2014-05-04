Два городских автобуса столкнулись на остановке на Ленинском проспекте

Утреннее ДТП с автобусами в Петербурге обошлось без тяжёлых последствий.

Два рейсовых автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Петербурге утром 24 декабря, по словам очевидцев, в аварии могла пострадать пассажирка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в двенадцатом часу дня у дома 147 по Ленинскому проспекту. Автобус маршрута № 239, обслуживаемый компанией "Вест-Сервис", въехал в автобус № 114 предприятия "Пассажиравтотранс", который находился на остановке. По её словам, удар пришёлся в заднюю часть стоявшего автобуса. В салоне находились пассажиры.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" заявили, что в результате ДТП пострадавших нет. Очевидица при этом отметила, что у одной из пассажирок была разбита губа, другой медицинской помощи, по её данным, никому не потребовалось. На опубликованных фотографиях видно, что у автобуса № 239 повреждено лобовое стекло, у автобуса № 114 — задняя часть кузова. Движение транспорта на Ленинском проспекте в районе аварии затруднено не было. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторов на участке не зафиксировано.

Фото: Piter.TV