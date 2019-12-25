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Два автомобиля столкнулись на Сампсониевском проспекте
Сегодня, 11:18
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Arinablinova

Два автомобиля столкнулись на Сампсониевском проспекте

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В пятницу утром, 12 июня, два автомобиля столкнулись на Сампсониевском проспекте. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что автовладельцы не пострадали. Известно, что ДТП произошло из-за того, что один из водителей предпринял попытку повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра.

На данный момент подробности случившегося выясняют сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на Антонова-Овсеенко сгорел автомобиль.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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