Два автобуса в Калининском районе меняют свой маршрут

Один из них будет доезжать до Финляндского вокзала.

В Калининском районе изменили трассы двух автобусных маршрутов. Речь идет об автобусах №176 и №271. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Маршрут автобуса №176 продлят до Финляндского вокзала. Таким образом, он будет следовать от Гражданского проспекта до площади Ленина. Конечная остановка находится на остановке троллейбусов №№38, 43. Автобус минует Суздальский проспект, Тимуровскую улицу, улицу Ушинского и Демьяна Бедного, так как этот участок будет закрыт.

Кроме того, с 1 августа автобус №271 не будет следовать по Лабораторному проспекту. Трасса будет перенесена на Кондратьевский проспект.

Фото: Piter.tv