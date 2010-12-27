Два адвоката-мошенника пойдут под суд за требование взятки

Мужчин заинтересовала крупная сумма денег обвиняемого в одном из преступлений мужчины.

Красногвардейский районный Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Андрея Федорова и Дмитрия Филипцева, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, адвокаты Филипцев и Федоров узнали о том, что в производстве следственного отдела по Петроградскому району находится уголовное дело о незаконной банковской деятельности и что у виновного в этом преступлении лица есть крупные суммы денег. Адвокаты потребовали у этого человека 10 миллионов рублей, чтобы якобы передать следователям: обещалось, что деньги помогут не привлекать неназываемого человека к уголовной ответственности. Филипцев и Федоров получили согласие.

В октябре адвокаты приняли от согласившегося на их аферу человека муляж 4 миллионов рублей и были задержаны. Сам принесший деньги мужчина действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 3 октября суд отказал следствию в страже в отношении Федорова и назначил тому залог в миллион рублей. Филипцев же оказался под домашним арестом. Оба подозреваемого тогда вину не признали.

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Фото: Piter.TV