Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем

Пилоты провели в небе пять часов.

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 пролетели над Черным морем. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны России. Чиновники заметили, что экипажи совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Продолжительность полета составила пять часов. Известно, что боевую авиацию сопровождали истребители из объединений ПВО и ВВС Южного военного округа.

Два Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что российская военная авиация регулярно совершает полеты над водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства.

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Фото: Минобороны России