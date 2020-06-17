Дуров считает, что социальные сети зарабатывают на рекламе липовых схем, в которых используют его имя.

Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на мошенничестве. Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале.

В своём профиле он написал, что компании уже больше года используют его имя, якобы с помощью этого они запускают мошеннические схемы.

Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей. - Павел Дуров, основатель Telegram и "ВКонтакте"

Затем, Павел Дуров прикрепил ссылки, в которых люди жалуются и возмущаются. Все они являются пользователями Facebook и Instagram. Основатель Telegram рекомендовал Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели.

Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями её модераторов. - Павел Дуров, основатель Telegram и "ВКонтакте"

Основатель Telegram призвал пользователей социальных сетей сохранять случаи, в которых их обманывают. Он подчеркнул, что они могут быть востребованы в рамках судебных разбирательств.

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Видео: Youtube/TechCrunch