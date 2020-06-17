Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на мошенничестве. Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале.
В своём профиле он написал, что компании уже больше года используют его имя, якобы с помощью этого они запускают мошеннические схемы.
Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей.
- Павел Дуров, основатель Telegram и "ВКонтакте"
Затем, Павел Дуров прикрепил ссылки, в которых люди жалуются и возмущаются. Все они являются пользователями Facebook и Instagram. Основатель Telegram рекомендовал Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели.
Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями её модераторов.
- Павел Дуров, основатель Telegram и "ВКонтакте"
Основатель Telegram призвал пользователей социальных сетей сохранять случаи, в которых их обманывают. Он подчеркнул, что они могут быть востребованы в рамках судебных разбирательств.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ.
Видео: Youtube/TechCrunch
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все