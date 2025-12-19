Султан Ибрагим Исмаил прибыл в Россию с рабочим визитом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил в аэропорту Пулково верховного правителя (Янг ди-Пертуан Агонга) Малайзии султана Ибрагима Исмаила, прибывшего в Россию с официальным визитом. Кадрами с встречи глава региона поделился в своих социальных сетях.

В соответствии с международным протоколом встретил в Пулково Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Основной целью визита высокопоставленного гостя являются переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве. Это уже не первая встреча двух лидеров: предыдущая состоялась в августе 2025 года, где обсуждалось развитие двусторонних отношений.

Малайзия является стратегическим партнёром России в Юго-Восточной Азии и с 2024 года имеет статус страны-партнёра объединения БРИКС. Ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, региональной безопасности и взаимодействия в рамках многосторонних объединений.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко