Дрозденко рассказал Медведеву о низкой рождаемости в Ленобласти

Губернатор и премьер-министр обсудили вопросы демографии, здравоохранения и экономики в 47 регионе на минувшей встрече.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко на встрече с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым обсудил возможное скорейшее внедрение в работу запланированных нацпроектов в области. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора.

Губернатор также упомянул о том, что область развивается и растёт как по экономическим показателям, так и по социальным. Так, ещё в минувшем, 2018 году, в рамках анализа регионов РФ с точки зрения экономической политики, наш регион вошёл в число 20 субъектов, лидирующих в данной позиции.

Помимо прочего губернатор затронул и тему рождаемости в области. В настоящее время данные показатели достаточно низкие, однако ведётся плотная работа по улучшению сфер здравоохранения, что в свою очередь благополучно скажется и на рождаемости.

Также губернатор Ленобласти поблагодарил премьера за помощь в реализации региональных проектов. Среди них — "Здравоохранение", который призван увеличить продолжительность жизни в области, а также "Демография", который должен популяризовать здоровый образ жизни.

Фото: http://m.government.ru/all/7589/