Древние жители Австрии пили пиво и ели сыр с голубой плесенью

Это удалось выяснить по окаменелым фекалиям.

Ученые изучили окаменелые фекалии древних жителей Австрии. Выяснилось, что в их рационе было пиво и сыр с голубой плесенью. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Окаменелые останки фекалий людей, которые жили в Австрии 2,7 тыс. лет назад, были найдены внутри доисторической соляной шахты в районе Гальштат-Дахштайн/Зальцкаммергут.

Отмечается, что в течение долгого времени человеческие фекалии обычно не сохраняются, однако это стало возможно в соляной пещере в Австрии. С помощью анализа ученые выяснили, что в основном древние люди питались отрубями и злаками. В рационе были также бобы, фрукты, орехи и мясо.

Анализ всего генома показывает, что оба грибка были вовлечены в ферментацию пищевых продуктов. Это является первым молекулярным доказательством потребления голубого сыра и пива в Европе железного века, — отметили ученые.

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