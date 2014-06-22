Специалисты Роспотребнадзора перечислили продукты для укрепления иммунитета

Меню не должно состоять из насыщенных жиров, алкоголя и продуктов с избытком простых сахаров.

Самым надежным способом укрепить иммунитет в период осеннего сезона является правильное питание. В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты непременно должны присутствовать в меню.

Меню не должно состоять из насыщенных жиров, алкоголя и продуктов с избытком простых сахаров. Первое, что должно присутствовать в рационе человека – это свежие фрукты, ягоды, овощи.

Также важно употреблять пробиотики, которые содержатся в натуральных йогуртах, кефире, простокваше. Не стоит забывать о цельнозерновых продуктах и крупах. Мало того, в рационе должны присутствовать белки, которые содержатся в нежирной телятине, говядине, птице, рыбе и морепродуктах.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала ежедневную норму хлеба для мужчин, женщин и детей, которая не может навредить здоровью и фигуре.

Фото: pexels