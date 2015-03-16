Диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть без вреда для здоровья

Диетолог заявила, что ничего нет плохого в употреблении хлеба.

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала ежедневную норму хлеба для мужчин, женщин и детей, которая не может навредить здоровью и фигуре. Об этом она рассказала изданию "Ридус".

Что касается мужчин, то им можно есть 150-100 граммов хлеба в день, женщинам – 100-150 граммов, детям в среднем – 50-60 граммов. Диетолог заявила, что ничего нет плохого в употреблении хлеба, так как в нем содержатся углеводы, пищевые волокна и витамины, особенно если выбирать хлеб из муки грубого помола.

В рационе также может быть и белый хлеб, но тогда нужно считать калории. Также специалист посоветовала не бояться химических элементов в составе, если они находятся в конце списка.

При этом ранее гастроэнтеролог заявила, что самый худший завтрак – это бутерброд. Он не имеет полезных микроэлементов, организм в этот момент получает только жиры и калории.

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