Дожди с мокрым снегом не перестанут идти в Петербурге в четверг

Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

В четверг, 29 апреля, обширный циклон с центром над Республикой Коми продолжит подбрасывать на территорию Ленобласти холодные и относительно влажные воздушные массы. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон останется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +6…+8 градусов, в Ленобласти до +3…+8. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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