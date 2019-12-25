  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дожди с мокрым снегом не перестанут идти в Петербурге в четверг
Сегодня, 8:00
129
Alena_Zinovieva

Дожди с мокрым снегом не перестанут идти в Петербурге в четверг

0 0

Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

В четверг, 29 апреля, обширный циклон с центром над Республикой Коми продолжит подбрасывать на территорию Ленобласти холодные и относительно влажные воздушные массы. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон останется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +6…+8 градусов, в Ленобласти до +3…+8. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее ГМЗ "Петергоф" показал заснеженные фонтаны в апреле.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, циклон
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Григорьев Федор
Сегодня 9:05

Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo -----  http://bit.do/eroga

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии