В Ленобласти 29 марта воздух прогреется до +11 градусов

В понедельник, 29 марта, в Ленобласти ожидается переменная облачность и южный ветер до 9 м/с, передаёт пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ночью показатели термометров опустятся до -7 градусов, однако днём воздух прогреется до +11 градусов. Местами, по прогнозам синоптиков, в течение дня пройдут дожди.
Также жителям Ленобласти рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за гололедицы.
Ранее мы писали, что метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России.
Фото: pixabay
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