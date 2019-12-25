В Ленобласти 29 марта воздух прогреется до +11 градусов

Местами, по прогнозам синоптиков, в течение дня пройдут дожди.

В понедельник, 29 марта, в Ленобласти ожидается переменная облачность и южный ветер до 9 м/с, передаёт пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью показатели термометров опустятся до -7 градусов, однако днём воздух прогреется до +11 градусов. Местами, по прогнозам синоптиков, в течение дня пройдут дожди.

Также жителям Ленобласти рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за гололедицы.

Ранее мы писали, что метеорологи прогнозируют "персиковое" лето в центральной России.

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